Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Атырауская область

    Атырауская область готова к отопительному сезону на 95%

    17 Сентября 2022, 14:17

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Готовность к отопительному сезону Атырауской области составляет 95%. Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области Данияр Мукишев, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

    «На сегодняшний день в регионе полностью отремонтировано 13,2 км тепловых, 0,8 км водопроводных и 647,9 км электрических сетей. Проведен капитальный ремонт тепловых агрегатов №2, №11. Сейчас идет ремонт теплового агрегата №9. В ближайшее время будет отремонтирован тепловой агрегат №5. 19 сентября в области начнется работа по апробации многоэтажных жилых домов. Все жилые дома будут полностью подготовлены к отопительному сезону до 15 октября, и с этого же дня будут обеспечены теплом», - сказал Данияр Мукишев.

    Он также сообщил, что сейчас идет капитальный ремонт на двух объектах образования и на семи объектах здравоохранения. Остальные объекты полностью готовы к отопительному сезону.

    На подготовку к отопительному сезону из средств местного бюджета выделено 1,2 млрд тенге, из собственных средств предприятий – 2 млрд тенге.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Отопительный сезон
    Новости по теме
    Новости по теме
    Комитет энергонадзора проинспектировал ход ремонтных работ в Павлодарской области
    Что делают для устранения неприятного запаха в Атырау
    Автобус дотла сгорел на трассе в Атырауской области
    Газовые тепловые станции планируют запустить в этом году в Астане
    Популярное
    1 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    2 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая