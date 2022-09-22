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    Атырауская и Западно-Казахстанская области представят свою продукцию на ярмарке в Астане

    22 Сентября 2022, 18:17

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В выходные, 24 и 25 сентября, на сельскохозяйственной ярмарке в столице свою продукцию представят товаропроизводители Атырауской и Западно-Казахстанской областей. Два региона привезут в Астану 220 тонн продукции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

    На ярмарке две области представят более 47 видов товара. Аграрии везут 220 тонн продукции, в том числе: более 90 тонн говядины и конины, 44 тонны рыбы, 17 тонн муки и макаронных изделий, 15 тонн овощей, 10 тонн картофеля, 10 тонн различных видов колбасных и консервных изделий, 5 тонн растительного масла, 5 тонн молочных продуктов, 2 тонны фруктов и ягод, 36 тыс. штук яиц, а также 21,7 тонн прочей продукции.

    Кроме того, для гостей ярмарки подготовлена концертная программа.

    Ярмарки, которые проходят каждую субботу и воскресенье до 13 ноября, позволяют сельхозпроизводителям реализовать свою продукцию напрямую потребителям без посредников, в результате чего цены на их товар будут на 10-20% ниже рыночных.

    Место проведения: площадка возле стадиона «Астана-Арена», по адресу Туран 48. Следующими свою продукцию представят предприниматели Восточно-Казахстанской и Абайской областей – 1-2 октября.


    Астана Атырауская область Западно-Казахстанская область Сельское хозяйство Общество
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