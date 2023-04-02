Атырауская и Астраханская области укрепляют и расширяют связи

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Аким Атырауской области Серик Шапкенов встретился с представителями делегации во главе с губернатором Астраханской области Российской Федерации Игорем Бабушкиным. Итогом встречи стало подписание документов об укреплении и расширении торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей между двумя регионами, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

На встрече Серик Шапкенов отметил динамичное развитие двусторонних отношений. Особое внимание глава региона уделил укреплению межрегионального торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

«Казахстан и Россия – дружественные страны, с которыми связана многовековая история. Сегодня эта связь получила новое содержание в рамках Евразийского экономического союза, Содружества независимых государств и других международных организаций. Во всем этом наши страны играют ведущую роль. Между двумя соседними областями уже много лет налажено стабильное и успешное сотрудничество в торгово-экономической, промышленной, сельскохозяйственной, рыбной, природоохранной и культурно-гуманитарной сферах. Для решения общих вопросов нам необходимо дальнейшее укрепление межрегиональных отношений. Для этого мы намерены подписать трехлетний план сотрудничества», – сказал Серик Шапкенов.

В свою очередь, Игорь Бабушкин отметил готовность вывести отношения на новый уровень.

«Серик Жамбулович, как вы отметили, нас связывает сотрудничество и взаимодействие в разных сферах. Уверен, что и в дальнейшем дружеские отношения будут развиваться. В течение двух дней делегация Астраханской области совместно с атыраускими коллегами обсуждала возможность расширения сотрудничества. Многолетние отношения, сложившиеся в сфере сельского хозяйства, уже приносят весомые плоды. В этой связи мы планируем повысить показатели импорта и экспорта сельскохозяйственной продукции. Мы приглашаем атырауских сельхозпроизводителей в Астраханскую область принять участие в ярмарке. На сегодняшний день есть одна проблема. В настоящее время отменены рейсы между Астраханью и Атырау, выполняемые авиакомпанией Qazaq Air. В целях укрепления нашего сотрудничества прошу содействовать активизации прямого авиасообщения между Астраханью и Атырау», – сказал Игорь Бабушкин.

В ходе двусторонней встречи были обсуждены такие вопросы, как развитие инфраструктуры в Азгирском регионе Атырауской области, граничащим с Астраханью, расширение сотрудничества в сфере образования, медицины, подготовка кадров, а также вопросы, касающиеся экологических проблем рек Волги и Урала.





В целях дальнейшего развития торгово-экономических и гуманитарных отношений между Атырауской и Астраханской областями Серик Шапкенов и Игорь Бабушкин подписали план мероприятий по развитию сотрудничества между Астраханской областью (Российская Федерация) и Атырауской областью (Республика Казахстан) на 2023-2026 годы.

Также меморандум о сотрудничестве между палатой предпринимателей Атырауской области (РК) и союзом «Астраханская торгово-промышленная палата» (РФ)» подписали директор областной палаты предпринимателей Нурлан Суюнбаев и президент союза «Астраханская торгово-промышленная палата» Станислав Синченко.

Внешнеторговый оборот Атырауской области с Российской Федерацией в январе 2023 года составил 29,7 млн долларов США. Из них экспорт – 6,2 млн долларов США, импорт – 23,5 млн долларов США.



