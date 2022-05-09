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    Атыраусцы отпраздновали 9 мая в парке Победы

    9 Мая 2022, 23:33

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау в парке Победы атыраусцы почтили память воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Цветы к Вечному огню возложил аким Атырауской области Серик Шапкенов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

    В торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дня Победы, приняли участие жители региона, руководство области. Цветы к Вечному огню возложил аким региона Серик Шапкенов. Военные выставили роту почетного караула, для участников праздника играл военный оркестр.

    Собравшиеся у Вечного огня отдали дань памяти и уважения не вернувшимся с фронтов Великой Отечественной и ушедшим после окончания войны, почтив минутой молчания.

    Мероприятия, посвященные Дню Победы, прошли сегодня во всех районах области.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Акимат ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Дата Память Регионы
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