Атыраусцы отпраздновали 9 мая в парке Победы

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау в парке Победы атыраусцы почтили память воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Цветы к Вечному огню возложил аким Атырауской области Серик Шапкенов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

В торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дня Победы, приняли участие жители региона, руководство области. Цветы к Вечному огню возложил аким региона Серик Шапкенов. Военные выставили роту почетного караула, для участников праздника играл военный оркестр.

Собравшиеся у Вечного огня отдали дань памяти и уважения не вернувшимся с фронтов Великой Отечественной и ушедшим после окончания войны, почтив минутой молчания.

Мероприятия, посвященные Дню Победы, прошли сегодня во всех районах области.