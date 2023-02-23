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    Атыраусцев предупредили об опасности выхода на подтаявший лед водоемов

    23 Февраля 2023, 14:51

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Департамент по чрезвычайным ситуациям предупредил атыраусцев об опасности выхода на подтаявший лед водоемов, в том числе на реку Урал, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В этом году в регионе выпало много снега. После относительно небольших морозов пришла оттепель. Снег начал таять. Толщина льда на водоемах Атырауской области составляет около берегов 7-8 см, максимум в некоторых местах 12 см. Но не смотря на опасность, рыбаки выходят на тонкий лед, подвергая свои жизни смертельной опасности. В прошлом году в водоемах региона утонул 21 человек, есть жертва и в этом году. Спасателями регулярно проводятся профилактические беседы с рыбаками и жителями. На реке Урал выявлено несколько опасных участков, где устанавливаются предупреждающие знаки «Переход по льду запрещен!». Просим жителей строго соблюдать правила безопасного поведения на льду», - обратился к жителям региона руководитель оперативно-спасательного отряда ДЧС Атырауской области А. Жумалиев.

    Сообщив, что среди пострадавших рыбаки, увлекшиеся подледной рыбалкой, дети, которые решили поиграть на льду и те, кто решил срезать путь и пройти по реке.

    «Но всегда стоит помнить, что пренебрегая мерами предосторожности, вы рискуете своей жизнью. Штрафовать за подледную рыбалку сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области не могут. Могут только предупредить и предостеречь. Уважаемые жители области! В настоящее время из-за резкого потепления в регионе наблюдается стремительное уменьшение толщины льда на водоемах.

    Соблюдайте правила поведения на льду, выполнение элементарных мер осторожности – залог вашей безопасности! Берегите себя и своих близких!» - говорит А. Жумалиев.


    Фото: пресс-служба ДЧС Атырауской области

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Общество Погода ДЧС
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