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    Атыраусцев накормили блинами с икрой

    2 Марта 2020, 03:00

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Четыре с половиной тысячи блинов напекли в русском этнокультурном объединении «Былина» и накормили горожан в ретро-парке в последний день масленицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В этом году Прощеное воскресенье - завершающий день масленичной недели - совпал с Днем благодарности. Поэтому в ДК «Курмангазы» прошло собрание, на котором было рассказано и об истории масленицы, и о значении для казахстанцев Дня благодарности. В концерте вместе с местными артистами принял участие ансамбль ложкарей из Уральска. Ребята просто взорвали зал аплодисментами. «Вкусная» часть праздника была организована в ретро-парке, где горожане и гости Атырау смогли отведать блинов с джемом, сгущенкой и красной икрой», - рассказал руководитель ЭКО «Былина» Андрей Кораблев.

    Он рассказал, что на нынешнюю масленицу напекли рекордное количество блинов – 4500. Кроме того, накормили гостей булочками, печеньем, бубликами и, конечно, напоили горячим чаем из настоящего тульского самовара. А еще были спортивные состязания, песни, пляски и веселье - в общем, все как положено на масленицу. Празднование продолжалось до позднего вечера.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Религия АНК Дата Общество
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