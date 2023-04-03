Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Атырау накрыло смогом от горящих на побережье Каспийского моря тростников

    3 Апреля 2023, 11:54

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Атырау накрыло смогом от горящих на побережье Каспийского моря в государственном природном резервате тростниковых зарослей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сегодня к утру все микрорайоны Атырау накрыло смогом от горящих в 30 километрах от города камышей. Станции слежения показывают в части микрорайонов концентрацию окиси углерода до 2920 единиц при норме максимум 5 на кубический метр.

    В социальных сетях распространяются видео, на которых видно, что в отдельных микрорайонах видимость на дорогах упала до минимума. Занятия в школах не отменялись. Публикуются фото, как некоторые школьники добираются до учебных заведений в противогазах и респираторах. Через час после начала занятий в родительских чатах учителя стали просить родителей забрать домой детей, у которых началась тошнота, рвота, головокружение, головные боли. В школах самостоятельно решают отменять занятия или нет. О принятых решениях в родительских чатах пока не сообщалось.

    Окись углерода (угарный газ) - бесцветный газ без вкуса и запаха. Окись углерода может образоваться везде, где создаются условия для неполного сгорания углеродсодержащих веществ (газа, дров, угля, автомобильного топлива и т.д.). В бытовых условиях отравления окисью углерода возможны при пожарах, в гаражах при работающем моторе, при неправильной топке печей или неправильном пользовании газовыми плитами и газовыми колонками. Максимальный показатель в норме не должен превышать 5 миллиграммов на метр в кубе.

    Как ранее сообщалось, в природном резервате «Акжайик» горят 85 гектаров тростников.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Происшествия Пожар Атырау
    Новости по теме
    Новости по теме
    Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
    Лесной пожар произошел в горах ВКО
    4 человека погибли в ДТП в Атырауской области
    Пожар тушат в лесу в Восточном Казахстане
    Популярное
    1 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    2 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая