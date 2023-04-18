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    Атырау на три дня отключат от горячего водоснабжения

    18 Апреля 2023, 06:24

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Атырау из-за испытаний магистральных и распределительных тепловых сетей на три дня отключат от горячего водоснабжения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе городского акимата, акционерное общество «Атырауские тепловые сети» планируют с 19 по 21 апреля проводитьс плановые испытания магистральных и распределительных тепловых сетей на гидравлическую плотность и прочность. В эти дни подача горячей воды потребителям будет прекращена.

    «Во избежание несчастных случаев просим на период испытаний не приближаться к трубопроводам теплотрасс на расстояние ближе 10 метров. В случае появление течей и разрывов в трубопроводах просим немедленно сообщать об этом»,- говорится в распространённом сообщении.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область ЖКХ
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