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    Atyrau Marathon прошел в Атырау

    2 Октября 2022, 17:55

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Пятое ежегодное спортивное состязание «Atyrau Marathon 2022» собрало более тысячи участников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В этом году участников разделили по четырем дистанциям - 5, 10, 21 и 42 км.

    На торжественной церемонии победителям вручили денежные призы и памятные медали.


    «8 октября - День города Атырау. В преддверии праздника в течение недели пройдут различные состязания, а сегодняшний марафон - одно из первых мероприятий. Наш город для нас самый красивый, у него большое будущее. Я думаю, каждый из вас внесет свой вклад в его развитие и процветание», - сказал аким Атырау Мейирим Калауи.

    Среди мужчин на дистанции 21 км лучшим стал Нуркелди Аман. Среди женщин - Кабдуш Асем.

    На дистанции 10 км лучший - Жанабек Есенбол. Среди женщин первое место заняла Орынбасар Нургуль. Среди мужчин лучшим на дистанции 5 км стал Санжар Базарбаев, среди женщин - Бишоп Меган.

    Абсолютным победителем «Аtyrau Marathon 2022» среди мужчин стал Аманкос Ислам, пробежавший 42 км первым, среди женщин лучший результат показала Айнагуль Куанышева.

    В этом году город Атырау отмечает свое 382-летие.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Спорт Атырау День города
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