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    Атырау и грузинский Боржоми станут городами-побратимами

    14 Июля 2023, 19:30

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау прошла встреча акима области Серика Шапкенова с делегацией из Грузии во главе с мэром города Боржоми Отаром Арболишвили, прибывшей с рабочим визитом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Глава региона, приветствуя грузинских гостей, отметил, что двустороннее сотрудничество является взаимовыгодным, и поэтому его необходимо расширять. Также Серик Шапкенов подчеркнул, что город Боржоми является одним из излюбленных мест отдыха и оздоровления атыраусцев.

    «По маршруту Атырау-Кутаиси выполняется 3 авиарейса в неделю. Если в 2022 году Грузию посетили свыше 18 тысяч туристов из Атырау, то порядка шести тысяч из них получили лечение в санатории «Borjomi Palace». А за четыре месяца текущего года число туристов составило около 10 тысяч. На сегодня местные турагентства и туроператоры тесно сотрудничают с коллегами из Грузии», – отметил Серик Шапкенов.

    В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы по развитию торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества и туризма.

    Отар Арболишвили, в свою очередь, выразив признательность руководству области, отметил, что двусторонние связи очень важны для обеих стран. Он предложил подписать меморандум об установлении братских отношений между Атырау и Боржоми.

    Внешнеторговый оборот Атырауской области с Грузией в январе-мае 2023 года составил 396,9 тыс. долларов США. В Атырауской области зарегистрировано 16 предприятий с участием грузинского капитала.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Туризм Грузия Атырау
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