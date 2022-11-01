Аттестаты и дипломы в Казахстане будут выдавать по QR-коду

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр просвещения Асхат Аймагамбетов сказал, что в рамках цифровизации учебного процесса будут реализованы специальные проекты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день есть большой вопрос по очередям в детские сады, на уровне регионов для постановки в очередь используются местные информационные системы. Это приводит к дублированию очереди и отсутствию единого мониторинга и данных о реальной потребности мест в детских садах. Для решения данного вопроса внедрят единую очередь в детские сады на централизованном уровне. Это позволит проводить ежедневный мониторинг мест в детсадах, постановку в очередь и выданных направлений, сэкономить бюджетные средства и исключить коррупционные риски при распределении мест», - сказал Асхат Аймагамбетов на заседании Правительства.

Как пояснил министр, у каждого педагога будет цифровое портфолио с информацией о прохождении аттестации, приеме на работу, участии в конкурсах.

«Аттестаты и дипломы будут выдаваться по QR-коду в цифровом формате. У каждого ученика будет свой цифровой профиль. Самые востребованные услуги будут оказываться через eGOV и мобильные приложения крупных банков», - сообщил Асхат Аймагамбетов.

Ранее министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин разъяснил механизм предлагаемого им к запуску производства планшетов. По его словам, закуп будет производиться через операторов сотовой связи.



