Атлеты из 60 стран примут участие в Ironman Kazakhstan 2023

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 2 июля Астана в четвертый раз примет самую престижную международную гонку по триатлону ― Ironman. В преддверии дня Столицы более 1000 участников со всего мира будут соревноваться на выносливость в полной и «половинке» дистанции, что говорит о повышенном и стабильном интересе к региону, передает МИА «Казинформ».

Как отмечают организаторы, каждая гонка состоит из трех этапов, проводимых без перерывов: заплыв на 3,86 км, заезд на велосипеде на 180,25 км и марафонский забег на 42,195 км. Гонки серии Ironman 70.3 предусматривают соревнования на укороченных вдвое дистанциях: заплыв на 1,9 км, велосипедная гонка на 90 км и забег на 21,1 км.

Как отметил директор гонки Ironman Алексей Сидоренкой, большие группы спортивных туристов ожидаются из таких стран, как Индия, Китай, Великобритания, Германия, Польша, Швейцария, Италия, Украина, США.

По словам организаторов, проведение таких известных и престижных спортивных мероприятий вносит вклад не только в развитие спорта, но и туризма.

«Наибольшее число международных участников зарегистрировалось на «половинку» дистанции ― 824 человек из 60 стран мира. 30 финишеров из них смогут попробовать свои силы на чемпионате мира в Лахте, Финляндии. А по итогам гонки на полную дистанцию 50 сильнейших атлетов получат уникальный шанс выступить на чемпионате мира, который впервые пройдет в Ницце 10 сентября», ― рассказал директор гонки IRONMAN Алексей Сидоренко.

Отметим, что за званием «железного человека» в Казахстан прилетели спортсмены из таких дальних стран как, Бразилия, Колумбия, Эквадор и ЮАР.

«Проведение Ironman в Казахстане способствует развитию туризма в стране, привлекая внимание мирового сообщества и спортивных энтузиастов. Многие спортсмены приезжают со своими близкими и друзьями, что обеспечивает рост турпотока и бюджетные поступления. К примеру, в прошлом году по оценке экспертов зарубежные участники за поездку в Казахстан потратили 1,8 млн долларов. К тому же, после завершения Ironman, часть участников отправилась путешествовать по стране и посетили Бурабай, Алматы, Туркестан и другие места. Тем самым, такие глобальные событийные мероприятия знакомят мир не только с Астаной, но и со всем Казахстаном», ― поделился Талгат Аманбаев, Председатель национальной компании Kazakh Tourism.

За последние пять лет соревнование стало крупнейшим международным событием Астаны: только в прошлом году его посетило более 5 тысяч зрителей. Напомним, что крупнейшее международное соревнование BI GROUP IRONMAN KAZAKHSTAN и FREEDOM 70.3 ASTANA стартует 2 июля 2023 года в Астане.