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    Атлас новых профессий Павлодарской области: зачем он нужен и чему учат студентов

    2 Ноября 2021, 15:21

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области разработали Атлас новых профессий. Это первый подобный документ регионального уровня в Казахстане. О его особенностях, целях и задачах рассказали в управлении образования Павлодарской области, передает МИА «Казинформ».

    «Атлас новых профессий и компетенций – это сборник профессий, которые, по мнению отраслевых экспертов, уже востребованы и появятся в ближайшем будущем, в течение 5–10 лет. Атлас Павлодарской области включает в себя 40 новых профессий, которые учитывают запросы рынка труда и спрос работодателей», - объяснили в управлении.

    Названы три ключевые цели Атласа: стать качественным компонентом модели прогнозирования трудовых ресурсов; построить систему профессиональной ориентации для средних школ; построить платформу для разработки новых профессиональных стандартов и учебных программ для высшего образования и ТиПО.

    «В разработке проекта приняли участие более 800 респондентов из промышленности, образования и других отраслей. В результате был выполнен анализ региона по 9 отраслям, разработаны рекомендации улучшения системы образования области. Реализация 13 профессий, выбранных педагогами как наиболее «готовые» и «актуальные», началась в 2021–2022 учебном году в организациях технического и профессионального образования: менеджер по надежности, инженер предиктивной диагностики, моделировщик производственной реальности, инженер «умных» приложений, SMM-менеджер/интернет-маркетолог, специалист по антикоррозийным материалам и защите оборудования, специалист по гидроабразивной обработке металлов (алюминия), технолог по переработке отходов, агроном-эколог, электромеханик КИП (программист), конструктор 3D-моделирования, специалист по автоматизации процессов, специалист по правильному питанию», - перечислили в управлении образования Павлодарской области.

    В рамках проекта педагоги колледжей проходят стажировку на павлодарских предприятиях, для студентов организованы экскурсии. По данным управления, по вопросу трудоустройства выпускников по новым профессиям ведется работа по заключению меморандумов с социальными партнерами.

    «У молодежи большой интерес к новым специализациям, так как многие из них связаны с цифровизацией, роботизацией. Современные дети увлекаются digital-технологиями, и поэтому они очень хорошо вовлекаются в эти процессы. Так как рынок труда очень быстро меняется и спрос на те или иные специальности может расти и падать, через каждые три года Атлас будет обновляться», - уточнили в управлении.

    Кроме того, школы Павлодарской области сейчас регистрируются на платформе EduNavigator.kz для профессиональной ориентации учащихся.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Павлодарская область Образование Вузы Регионы Трудоустройство
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