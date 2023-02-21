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    Атлас новых профессий формируют в столице

    21 Февраля 2023, 13:29

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С каждым годом увеличивается количество грантов, выделяемых на обучение подростков с особыми образовательными потребностями в колледжах. Об этом на брифинге сообщил руководитель управления образования города Астаны Касымхан Сенгазыев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В прошлом году государственный заказ по инклюзивному образованию был увеличен с 12 до 107 мест по сравнению с 2021 годом. В настоящее время предпринимается ряд мер для обеспечения отрасли экономики квалифицированными специалистами», - сказал Касымхан Сенгазыев.

    Спикер добавил, что в восьми государственных колледжах открыто 15 центров компетенций, оснащенных современным оборудованием. Кроме того, до 2029 года в двух колледжах планируется открытие центров компетенций в соответствии с международными стандартами.

    «Для обеспечения местного рынка труда квалифицированными кадрами ведется дуальное обучение в 25 колледжах с привлечением 192 предприятий города, два колледжа (Колледж общественного питания и сервиса, Технологический колледж) перешли на полное дуальное обучение. До 2029 года все колледжи города перейдут на дуальное обучение», - отметил Касымхан Сенгазыев.

    Он также сообщил, что впервые в этом году пилотный проект по внедрению экспериментальных образовательных программ по рабочим специальностям для учащихся старших классов общеобразовательных школ будет реализован в трех колледжах (Профессионально-технический колледж, Колледж сервиса и туризма, Технический колледж) с охватом до 100 детей.

    «Вместе с тем, в рамках прогнозирования новых профессий и обеспечения предприятий высококвалифицированными специалистами проводится работа по формированию Атласа новых профессий города Астаны. Данная работа будет завершена до 1 июля 2023 года», - резюмировал Касымхан Сенгазыев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Астана Образование Акимат
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