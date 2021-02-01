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    11:10, 01 Февраль 2021 | GMT +6

    Атлантический циклон вызовет осадки в Казахстане 2-4 февраля

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О прогнозе погоды в Казахстане на 2-4 февраля рассказали синоптики, передает МИА «Казинформ».

    По информации РГП «Казгидромет», ложбина Атлантического циклона, смещаясь по территории Казахстана с запада на восток, принесет с собой осадки в виде дождя и снега, гололед, низовую метель, усиление ветра, а так же повышение температуры воздуха в северной половине.

    Южные регионы будут находиться под влиянием высотного гребня, который обусловит солнечную погоду без осадков.


    Теги:
    Погода Казгидромет Главная для mail.ru
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