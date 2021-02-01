Атлантический циклон вызовет осадки в Казахстане 2-4 февраля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О прогнозе погоды в Казахстане на 2-4 февраля рассказали синоптики, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», ложбина Атлантического циклона, смещаясь по территории Казахстана с запада на восток, принесет с собой осадки в виде дождя и снега, гололед, низовую метель, усиление ветра, а так же повышение температуры воздуха в северной половине.

Южные регионы будут находиться под влиянием высотного гребня, который обусловит солнечную погоду без осадков.