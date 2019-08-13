Атамбаев пытался совершить госпереворот – глава Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана

БИШКЕК. Кабар – КАЗИНФОРМ - Бывший президент Алмазбек Атамбаев пытался совершить государственный переворот. Об этом на пресс-конференции в агентстве «Кабар» сообщил председатель Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана Орозбек Опумбаев, передает МИА «Казинформ».

Он отметил, что Атамбаев намеренно собрал у себя дома людей,заплатив от 1 до 3 тыс. сомов.

Глава ГКНБ также пояснил, почему на операцию был направленименно спецназ «Альфа». По его словам, действительно, по положению, «Альфа»привлекается для антитеррористических действий, но в другом положении естьмоменты. Он привел в пример операции по задержанию наркодельцов и ОПГ, когдапривлекался спецназ «Альфа».

«Спецназ должен был прикрыть оперативных сотрудников отнасильственных действий извне. Поэтому такое маленькое количество. Было 5вариантов принудительного привода. И один вариант – это то, что произошло, этобыл самый оптимальный и самый реальный вариант, так как любые действия - работаспецназа, МВД и ГКНБ - «сливались» в штаб Атамбаева. Бывшие и нынешние людиостались у Сегизбаева (Абдиль Сегизбаев, бывший глава ГКНБ) и Исраилова (УланИсраилов, экс-министр внутренних дел), получали деньги. Все докладывалось вштаб, и поэтому было принято решение о внезапности. Атамбаев собрал 500человек. Это были в основном дети, женщины и старики. Вы прекрасно понимаете,ему нужна была кровь, тогда бы, обвинив власть, он мог провести госпереворот»,- сказал он.

Опумбаев отметил, что Атамбаев полностью подготовил свой домдля защиты, установив решетки на окнах и дверях.

«На месте в доме Атамбаева были обнаружены снайперскаявинтовка СДВ, 2 цинковых ящика по 480 патронов. Кроме того, 4-5 винтовок,пистолеты и остальное», - добавил он.

Напомним, 7 августа этого года стало известно о проведении специальной операции по задержанию бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш, что находится близ Бишкека. В доме экс-главы республики произошла стрельба. В результате, по информации кыргызстанского минздрава, в больницы города Бишкека и Чуйскую областную объединенную больницу поступили 45 пострадавших с различными травмами.

8 августа на заседании Совета безопасности страны Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил о том, что Алмазбек Атамбаев грубо попрал Конституцию и законы КР, оказав жесткое вооруженное сопротивление проведению следственных мероприятий в рамках закона.

В этот же день Алмазбек Атамбаев был задержан сотрудниками правоохранительных органов. 9 августа Алмазбеку Атамбаеву избралимеру пресечения – его взяли под стражу до 26 августа. В селе Кой-Таш в доме экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева изъяты различные виды огнестрельного оружия и боеприпасы.

В рамках событий 7-8 августа в селе Кой-Таш в отношении соратников бывшего президента Алмазбека Атамбаева возбуждено восемь уголовных дел, сообщил генеральный прокурор Кыргызской Республики Откурбек Джамшитов.

Ранее в Кыргызстане депутатами Жогорку Кенеша была создана специальная депутатская комиссия по изучению озвученных обвинений в отношении Алмазбека Атамбаева. По итогам ее работы, было решено предъявить обвинение экс-президенту Кыргызстана по шести эпизодам. 27 июня этого года Жогорку Кенеш принял решение о снятии неприкосновенности с Алмазбека Атамбаева.