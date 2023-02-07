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    Асылбек Нугманов назначен руководителем управления пассажирского транспорта Абайской области

    7 Февраля 2023, 14:33

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ -По результатам конкурсных процедур на должность руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайской области назначен Асылбек Нугманов.

    Его представил на аппаратном совещании аким Абайской области Нурлан Уранхаев.

    Асылбек Нугманов родился в селе Анкаты ЗКО. В 2000 году окончил вуз по специальности «Инженер-строитель». В разные годы был ведущим специалистом отдела эксплуатации и приемки работ Акмолинского государственного учреждения автомобильных дорог. Работал инженером отдела управления проекта в ТОО «Спецдорстрой». Был главным инженером ТОО «Road Development». Возглавлял ТОО «ИРМАСТ-А». В 2017 году – руководитель проекта управления по строительству автодорог ТОО «Теміржол жөндеуі». С 2018 по 2022 годы – менеджер первой категории НАО «КазАвтоЖол».

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Назначения Транспорт Абайская область
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