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    Асыл Булекбаев назначен заместителем начальника полиции Актау

    14 Апреля 2023, 11:58

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Приказом начальника департамента полиции Мангистауской области на должность первого заместителя начальника управления полиции города Актау назначен подполковник полиции Булекбаев Асыл Абылаевич, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Асыл Булекбаев в 2010 году окончил юридический институт Академии МВД РК. Работает в органах внутренних дел с 2006 года.
    Свою службу начал участковым инспектором полиции, много лет проработал в сфере дорожной полиции. С 2022 года по сегодняшний день занимал должность заместителя начальника управления местной полицейской службы ДП Мангистауской области.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Назначения Мангистауская область МВД РК Актау
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