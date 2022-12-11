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    Асык-терапию применяют в детском саду Павлодара

    11 Декабря 2022, 23:25

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В детском саду № 8 Павлодара открылся специальный кабинет асык-терапии «Асығың алшысынан түссін», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В павлодарском детском саду внедряется асык-терапия. В детском саду № 8 Павлодара открылся специальный кабинет асык-терапии «Асығың алшысынан түссін». Его задача - патриотическое воспитание, приобщение детей к почитанию национальных ценностей, привитие к играм казахского народа.», - сообщили в отделе образования.

    «Асык - самый эффективный способ естественного развития логического мышления, спортивных навыков в меткости, ловкости, воспитания стремления к победе, привития умения игры предков. Интерес к игре можно привить и родителям», - рассказала руководитель детского сада Маржангуль Жетпис.

    В торжественном открытии кабинета приняли участие представители детско-юношеского клуба «Жигер», музея имени Бухар-жырау. Церемония открытия началась с символического перерезания ленты. Гостей дети встретили в национальных костюмах и представили программу концерта.

    «В кабинете имеются разные виды игры в асык: ханталапай, казан-асык, байге, футбол. Увлечение асы кату напоминает технологию Монтессори, которая уже признана во всем мире и широко используется в воспитательном процессе. Монтессори - это развитие мелкой моторики через асыки. Национальная игра повышает мыслительные способности малышей и способствует их быстрому развитию. Сейчас этот метод постепенно начинают внедрять и другие детские сады», - добавили в гороно.

    Асык - это часть кости. Ее получают из скелета овец, напомнили в отделе образования. Потом кипятят в горячей воде и красят.

    «Я люблю играть в эту игру», - сказал воспитанник детского сада Асылы Нурлан.

    В павлодарском детском саду № 8 воспитывается 200 детей в возрасте 1-6 лет. В основном асык-терапия применяется в качестве вариативного компонента; во время игр дети учатся работать в группах, различать цвета, величину. Асыки используются в обучении математическому счету, применяются на уроках физической культуры и рисования. Совместно с родителями в детском саду собрали около 2000 асыков. Все они прошли необходимую обработку. Играть в асык ату дети начинают уже с 4-5 лет.

    «Дети подготовительной группы очень хорошо знают правила игры в асык. В прошлом году был открыт кабинет «Бір шаңырақ аясында» с наличием различных развивательных материалов для проведения кружков», - отметили в ведомстве.

    Фото отдела образования города Павлодара

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область Образование
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