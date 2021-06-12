Астрономы засекли древнейший «галактический ветер»

МОСКВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Астрономы получили снимки пока самого древнего «галактического ветра». Его источником была сверхмассивная черная дыра в центре древней галактики HSC J1243. Свет от нее шел до Земли 13,1 млрд лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Об этом пишет Национальная радиоастрономическая обсерватория Японии на своем сайте.

«Галактическим ветром» называют быстрые потоки горячего газа, которые выбрасывает за пределы галактики. Эти потоки образуют вокруг нее горячий пузырь. Источником такого «ветра» ученые считают сверхмассивные черные дыры, которые, предположительно, находятся в центре каждой галактики. Эти ветра мешают холодной материи из межзвездной среды попадать в галактику, поэтому их считают одной из главных причин того, почему примерно половина близлежащих к нам галактик перестала производить новые звезды.

Поэтому астрономы активно изучают, как и когда появились первые «галактические ветры». Доцент Национальной радиоастрономической обсерватории Японии Такума Идзуми и его коллеги вплотную приблизились к ответу на этот вопрос. В ходе нового исследования они наблюдали за древней галактикой HSC J1243, которая расположена в созвездии Девы. Свет от нее шел до Земли 13,1 млрд лет.

Мы видим эту галактику в том виде, в котором она была в первые 700 млн лет жизни Вселенной. В отличие от практически всех остальных известных древних галактик, она не вырабатывает большого количества света и других форм электромагнитных волн, поэтому изучать ее окружение можно довольно просто. Идзуми и его коллеги изучали, как в ближайших окрестностях этой галактики были распределены облака горячего и холодного газа, с помощью микроволнового телескопа ALMA, который может отслеживать движение даже самых холодных скоплений материи.

В окрестностях HSC J1243 ученые обнаружили множество быстрых потоков горячего газа, которые двигались от ядра галактики со скоростью примерно в 500 км/с. Расчеты показали, что силы этого «галактического ветра» было достаточно, чтобы помешать холодной материи попадать в галактику из межгалактической среды.

По словам исследователей, это открытие говорит о том, что черные дыры и их выбросы начали влиять на эволюцию галактик практически с первых эпох жизни Вселенной. Астрономы планируют изучить подобным образом другие древние галактики, чтобы понять, как часто черные дыры мешали их росту, и сравнить этот показатель с текущими значениями.



