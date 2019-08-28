Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Астрономов удивила очень странная орбита экзопланеты

    28 Августа 2019, 20:48

    ВАШИНГТОН. CNN - КАЗИНФОРМ - Ученые обнаружили весьма необычную экзопланету с самой странной орбитой, которую они когда-либо видели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

    Экзопланета, известная как HR 5183 b, вращается вокруг звезды HR 5183 в созвездии Девы, которая находится на расстоянии 102 световых лет от Земли. Звезда интересовала астрономов еще с 90-х годов прошлого века, но до сих пор у них не было доказательств того, что экзопланета вращается вокруг нее.

    По словам астрономов, планета, масса которой в 3 раза больше массы Юпитера, по вытянутой орбите обходит свою звезду за 45-100 лет. Данные о странной орбите планеты были представлены для публикации в The Astronomical Journal.

    «Эта планета не похожа на планеты нашей Солнечной системы, и, более того, она не похожа ни на одну из обнаруженных нами экзопланет», - сказала автор исследования и аспирант Калифорнийского технологического института Сара Блант.

    «Другие планеты, обнаруженные вдали от своих звезд, склонны иметь очень низкие эксцентриситеты, то есть их орбиты круглые. То, что у этой планеты такой высокий эксцентриситет, говорит о некоторой разнице в том, как она формировалась или развивалась в сравнении с другими планетами», - добавила она.

    Астрономы обнаружили планету с помощью метода спектрометрического измерения лучевой скорости. Данный метод основан на силе притяжения и эффекте Доплера, при котором частота света увеличивается или уменьшается по мере того, как источник и наблюдаемый объект движутся навстречу друг другу или удаляются друг от друга.

    Звезды не остаются полностью неподвижными, когда планеты двигаются вокруг них, они движутся маленькими кругами в ответ на гравитационное воздействие планет. Эти движения изменяют длину волны света звезды, в зависимости от местоположения планеты. Отслеживание смещений может помочь астрономам находить планеты.

    Сильноэллиптическая орбита экзопланеты не является чем-то необычным для планет-гигантов вокруг других звезд, но это единственная обнаруженная на данное время экзопланета, которая проходит вдоль самого края своей звездной системы.

    По мнению ученых, поиск других планет, схожих с HR 5183 b, может пролить свет на то, как планеты-гиганты помогли сформировать звездные системы.

    Исследователи полагают, что когда-то планета соседствовала с планетой, схожей по размеру. Когда они оказались на слишком малом расстоянии друг от друга, одна из них была выбита из солнечной системы, а HR 5183 b была выведена на странную орбиту.

    Автор:

    Алмас Жексенбеков

    Наука Освоение космоса
    Новости по теме
    Популярное
    1 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    2 Новые кадровые назначения в Казахстане
    3 Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    4 Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
    5 Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали