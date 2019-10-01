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    Астронавт NASA Шэннон Уокер посетит Алматы

    1 Октября 2019, 03:00

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Астронавт NASA Шэннон Уокер посетит Алматы для участия в Неделе Космоса 2019, которая пройдет с 4 по 10 октября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на генеральное консульство США в Алматы.

    Организаторы мероприятия - генеральное консульство США в Алматы и American Space in Almaty. Гостей Недели Космоса ждут развлекательные, творческие и образовательные мероприятия, посвященные научно-техническим достижениям космической отрасли.

    Неделя космоса 2019 отмечается во всем мире под общей темой «Луна: Шлюз к звездам» и посвящается 50-летию высадки на Луну миссии Аполлон 11. По этому случаю Дипломатическая миссия США в Казахстане пригласила в Алматы доктора Шэннон Уокер, члена 19 Группы астронавтов NASA 2004 года. Доктор Уокер участвовала в качестве инженера полета в Экспедиции 24/25 – длительной миссии на борту МКС, которая была запущена с Байконура в 2010 году, и пробыла в космосе 163 дня.

    Начиная с 4 октября в рамках Недели запланированы круглые столы, презентации, выставки, поездки в обсерваторию «Каменское плато», мастер-классы, конкурсы и игры, бесплатные кинопоказы и Космическая вечеринка. Казахстанские институты космической индустрии и будущие инженеры изучат глобальные тенденции космической промышленности, лидирующую роль Соединенных Штатов Америки, а также значительный вклад Казахстана в эту отрасль.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Алматы Освоение космоса
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