Астронавт NASA рассказала алматинцам о своем полете в космос

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Астронавт NASA Шеннон Уокер на встрече с алматинцами рассказала удивительные истории из жизни космоса, где она побывала в 2010 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На встрече она презентовала свои фотографии, сделанные в процессе подготовки и в кабине космического корабля Союз.

Шеннон Уокер отметила, что процесс подготовки к полету занял у нее три года. В космосе она провела 6 месяцев, точнее 163 дней. Подготовка у нее проходила совместно с российскими астронавтами в России, а также на Черном море и в США.

Астронавты перед полетом проходят жесткий отбор. Они должны знать меры безопасности, оказывать первую медпомощь и уметь выходить из трудных ситуации, поскольку в любой момент могут произойти экстренные случаи.

Шеннон Уокер в ходе встречи заявила, что подготовки проходили на специальной площадке, на открытом море и в бассейнах с тренировочными оборудованиями и скафандрами, которые весят 100 кг. Полет был совершен с космодрома Байконур в 2010 году.

«На Байконур мы прибыли примерно за две недели до пуска. Обычно это так, потому что, мы должны находиться в карантине, чтобы исключить возможность болезни, а другая причина – это проверка настоящих костюмов, оборудовании и самого капсула», - сказала она.

По ее словам, в космическом корабле все дни отличаются друг от друга.

«Большую часть времени мы проводим за научными экспериментами из разных областей. Когда я была на станции мы реализовали порядка 135 разных экспериментов. Например, я выполняла один эксперимент на растение. В свободное время обычно космонавты смотрят в иллюминатор», - добавила Шеннон Уокер.

Она также показала фото из иллюминатора, где она смотрит на Багамские острова.

«Вид из иллюминатора потрясающий. Здесь очень красивые закаты и рассветы, мы вращаемся вокруг планеты каждые 90 минут, и поэтому у нас там 16 закатов и восходов каждые сутки. Из космоса можно наблюдать огромное количество звезд, северное сияние. Красота оттуда непередаваемая. Также мы из космоса изучаем погоду на Земле. Я оттуда видела очень много ураганов, которые простираются на сотни километров, лесные пожары. К счастью, в Казахстане проблем с ураганами нет, а вот в Хьюстоне, откуда я родом, они создают реальную угрозу», - заметила Шеннон Уокер.

Кроме того, Шеннон Уокер подчеркнула, что ужинать с астронавтами из других стран является их ритуалом. Они собираются каждый вечер в одном месте и обсуждают рабочие будни, общаются на разные темы.

«Кроме экспериментов, работы и развлечений, большое внимание надо уделять физическим упражнениям. 2 часа в день мы делаем зарядки, чтобы наши кости оставались в нормальном состоянии, поскольку мы там в основном двигаемся и работаем только руками. После занятий спортом мы приводим себя в порядок, но в космосе нет душей. Вместо этого мы пользуемся влажной салфеткой. Здесь большую трудность составляет процедура мытья головы. Для этого мы аккуратно наносим небольшое количество шампуня и воду, которая прилипает к волосам и размазываем с помощью полотенца, и далее нужно хорошенько вытереть», - пояснила астронавт.

Астронавт также отметила, что по возвращению из космоса, люди испытывают определенные проблемы со здоровьем. Однако это поправимо, но все же им приходится ежегодно проходить обследование у своих врачей.

На встрече с Шеннон Уокер гости смогли задать ей множество разных интересных вопросов. Одним из них был про количество мусора в космосе.

«Космос достаточно большой, там много мусора, но их не часто заметно. Мусор, который мы создаем в процессе работы в космосе, загружаем обратно в ракеты, которые нам поставляют различные вещи с Земли и отправляем их назад, а он сгорает в атмосфере», - уточнила Шеннон Уокер.

Шеннон Уокер мечтала стать астронавтом с 4 лет. Именно тогда она впервые слышала о полете человека в космос. В ходе беседы с журналистами, Шеннон Уокер уточнила, что женщин-астронавтов намного меньше чем мужчин, поскольку исторический сложилось так, что профессия предназначена для мужчин.

Помимо всего, Шеннон Уокер отметила, что зарплата астронавтов не большая, так как они являются правительственными работниками.

До своего первого полёта на корабле российского «Союз ТМА-19» Шеннон Уокер была дублёром бортинженера корабля «Союз ТМА-16» и участвовала в первых тренировках в штаб-квартире компании SpaceX.

«Союз ТМА-19» стартовал 16 июня 2010 года, Шеннон была назначена в экипаж в качестве бортинженера-1. 18 июня была произведена стыковка корабля с МКС и Шеннон стала бортинженером 24-й и продолжила свою работу в составе 25-й основной экспедиции на МКС. 26 ноября 2010 года вместе с остальными членами экипажа она вернулась на Землю.

Она замужем за астронавтом NASA Энди Томасом. В ближайшем будущем Шеннон хочет еще раз испытать свои силы, чтобы полететь в космос. Астронавтам разрешено лететь столько раз, сколько позволяет их организм.