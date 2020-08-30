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    Астероид пролетит рядом с Землей 1 сентября

    30 Августа 2020, 09:11

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) предупредило о приближении к Земле астероида диаметром от 22 до 49 метров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    Как сообщается на сайте Центра исследований объектов околоземного пространства (CNEOS) NASA, 1 сентября небесное тело, получившее название 2011 ES4, будет пролетать мимо Земли на расстоянии около 120 тыс. км со скоростью примерно 8 км/с.

    2011 ES4 был открыт в марте 2011 года. Астрономы относят его к Аполлонам - астероидам, орбиты которых пересекают орбиту Земли. Они названы так в честь первого небесного тела из этой группы - открытого в 1932 году астероида Аполлон.

    К настоящему времени астрономы обнаружили в околоземном пространстве, то есть в пределах 0,05 астрономической единицы, или 7 млн км, около 8 тыс. астероидов, размеры которых превышают 140 м.

    По оценкам экспертов NASA, такие небесные тела относятся к категории потенциально опасных. Общее число крупных астероидов в околоземном пространстве может достигать 25 тысяч.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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