«Астану» официально покинул Саян Хамитжанов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - «Астана» на своем сайте официально объявила об уходе президента клуба Саяна Хамитжанова в связи с завершением трудового контракта, передает СИА «SPORTINFORM».

Сообщается, что за время его работы в клубе команда завоевала 5 чемпионских титулов подряд, Кубок и дважды Суперкубок Казахстана, 4 раза попадала в групповую стадию Еврокубков, в том числе в групповую стадию Лиги чемпионов, а также выходила в 1/16 Лиги Европы УЕФА.

В минувшем сезоне «Астана» первой из казахстанских клубов вошла в ТОП-50 в рейтинге УЕФА, а Саян Хамитжанов был признан лучшим топ-менеджером КПЛ-2018.

Напомним, ранее «Астану» покинул исполнительный директор.