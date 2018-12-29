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«Астану» официально покинул Саян Хамитжанов

29 Декабря 2018 22:35 109
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«Астану» официально покинул Саян Хамитжанов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - «Астана» на своем сайте официально объявила об уходе президента клуба Саяна Хамитжанова в связи с завершением трудового контракта, передает СИА «SPORTINFORM». 

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Сообщается, что за время его работы в клубе команда завоевала 5 чемпионских титулов подряд, Кубок и дважды Суперкубок Казахстана, 4 раза попадала в групповую стадию Еврокубков, в том числе в групповую стадию Лиги чемпионов, а также выходила в 1/16 Лиги Европы УЕФА.

В минувшем сезоне «Астана» первой из казахстанских клубов вошла в ТОП-50 в рейтинге УЕФА, а Саян Хамитжанов был признан лучшим топ-менеджером КПЛ-2018.

Напомним, ранее «Астану» покинул исполнительный директор.

 

 

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Ключевые слова: Астана, Спорт,
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