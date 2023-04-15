Астану накрыло снегом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане выпал снег, передает МИА «Казинформ».

Апрель преподнес сюрприз астанчанам и жителям северных регионов страны в виде снега. Погода, радовавшая солнцем и теплом – буквально в четверг воздух в столице прогрелся до 18 градусов, начала стремительно меняться в пятницу. Сначала шел небольшой дождь, затем усилился ветер, к вечеру началась метель, из-за которой в пяти областях закрыли дороги. К утру субботы столица оказалась заснеженной.

Фото: t.me/astanovka98