Астанинское водохранилище готово к паводковому периоду 2021 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Общий объем наполнения в Астанинском водохранилище Акмолинского филиала РГП «Казводхоз» составляет 410,90 млн.м3, объект обеспечивает водой столицу и ряд близлежащих населенных пунктов (п. Аршалы, п. Ижевское, ст. Шоптыколь. с. Арнасай) через Ижевский групповой водопровод. Об этом сообщил директор филиала Уәлі Дәлі в ходе поездки на водохранилище, передает МИА «Казинформ».

По его словам, на сегодня Астанинское водохранилище полностью готово к предстоящему паводковому периоду 2021 года. Однако есть и вопросы, требующие принятия эффективных мер.

«Астанинское водохранилище построено в 1970 году, оно расположено на реке Есиль. Пропускная способность равна 1910 м³/с. На текущий момент объем водохранилища составляет 328 млн. м3, это 80% наполняемости. Период эксплуатации водохранилища - 50 лет, это достаточно большой срок для такого рода объектов. Кроме того, на сегодня имеются актуальные вопросы по водохранилищу. Из-за самовольного строения временных трубчатых проездов и зарастания кустарников молодыми деревьями, значительно сокращена пропускная способность русла реки Есиль в районе села Жибек-Жолы и станции 42-го разъезда. В результате каждый паводковый сброс с водохранилища угрожает населенным пунктам ниже русла реки Есиль. Поэтому местным исполнительным органам необходимо убрать самовольные проезды, местами выпрямить изгибы русла реки, построить защитную дамбу по краям населенных пунктов», - отметил директор Акмолинского филиала РГП «Казводхоз».

Для заблаговременной подготовки к паводковому периоду филиалом, помимо плановых графиков, ежегодно составляются предварительные графики сброса аккумулированного объема воды с водохранилищ с учетом максимального притока ожидаемого весеннего паводка по предварительному прогнозу РГП «Казгидромет». Работа проходит с согласованием акимата г. Нур-Султан и Есильской бассейновой инспекции.

«Мы ежедневно мониторим уровень воды. ГКП «Астана су арнасы» для столицы в год потребляет 80-90 млн. м3 воды. Также в месяц для нужд ряда сел Аршалинского района мы направляем 40 тыс. м3 воды. Кроме того, для поддержания уровня реки Есиль также направляется санитарная вода», - добавил Уәлі Дәлі.

Отметим, на балансе Акмолинского филиала РГП «Казводхоз» находится 7 водохранилищ, среди них Астанинское, Ишимское, Селетинское, Кояндинское, Красноборское, Чаглинское и Подлесненское водохранилище. Для защиты столицы от затопления паводковыми водами реки Есиль в 2010 году построена защитная дамба.