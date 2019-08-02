Астанинский процесс: жителям Сирии увеличат гуманитарную помощь

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Страны-гаранты Астанинского процесса (Россия, Турция и Иран) в своем совместном заявлении отметили необходимость увеличения гуманитарного содействия всем жителям Сирии на всей территории страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях поддержкиулучшения гуманитарной ситуации в Сирии и прогресса в процессе политическогоурегулирования призвали международное сообщество, ООН и ее гуманитарныеагентства, наращивать помощь Сирии, в том числе через реализацию проектов пораннему восстановлению, включая базовые объекты инфраструктуры – водо- иэлектроснабжения, школы, больницы, а также по гуманитарному разминированию», -зачитал текст заявления заместитель министра иностранных дел РК Роман Василенков рамках 13-раунда Астанинского процесса.

Кроме того, стороны обсудили идею и обменялись мнениями оперспективах проведения Международной конференции по вопросам гуманитарногосодействия Сирии.

«Подчеркнули важность содействия безопасному и добровольномувозвращению беженцев и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в места их проживания вСирии, обеспечению их права на возвращение и права на поддержку. В этой связипризвали международное сообщество оказать соответствующую поддержку иподтвердили готовность продолжать взаимодействие со всеми заинтересованнымисторонами, включая Управление Верховного Комиссара по делам беженцев (УВКБ ООН)и другие специализированные международные организации», - отмечается в текстесовместного заявления.

В ходе 13-раунда сирийских переговоров стало известно, что следующая встреча по Сирии в астанинском формате пройдет в октябре вНур-Султане.