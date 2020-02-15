Астанинский процесс является наиболее эффективным инструментом по оказанию содействия ООН – Сергей Лавров

МЮНХЕН. КАЗИНФОРМ - Астанинский процесс до сих пор является наиболее эффективным инструментом по оказанию содействия ООН в продвижении резолюции 22 54 Совета безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на 56-ой Мюнхенской конференции по безопасности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сирийский конфликт разразился на этапе так называемой «Арабской весны», когда была разрушена Ливия. (...). И когда экстремисты, террористический элемент - практически осадили Дамаск в 2015 году, летом это было, никто не помышлял ни о каких гуманитарных нормах, никто не помышлял о политическом процессе. Все ждали военного решения, итогом которого было бы свержение Правительства Башара Асада. По просьбе этого законного Правительства РФ откликнулась на призыв о помощи. И мы сейчас сумели помочь сирийскому правительству, вооруженным силам переломить ситуацию в борьбе с терроризмом», - сказал Сергей Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства России заявил, что на каком-то этапе все полагались на активность ООН.

«Был создан Женевский процесс, я принимал непосредственное участие с Джоном Керри в этих усилиях и продвигались переговоры не шатко не валко. Но какого-то итога позитивного достичь не удавалось. В последствие наши ООН-ские коллеги решили откладывать женевские встречи в ожидании каких-то лучших времен. И тогда понимая, что тупик уже становится каким-то хроническим, Россия вместе с Турцией и Ираном выдвинули инициативу – начать под трехсторонней эгидой этих стран политический процесс», - заявил Сергей Лавров.

Он также остановился на подробностях организации политического процесса.

«Причем со стороны оппозиции мы выступили за то, чтобы участвовали не эмигранты, которые живут в других столицах, а те, кто реально влияет на людей, воюющих на земле сирийской армии. Это удалось сделать, так называемый Астанинский процесс, мы искренне признательны Казахстану за предоставление гостеприимной площадки своей столицы. Астанинский процесс начал работать и до сих пор является, я не хочу быть слишком самонадеянным, но за неимением других примеров, наиболее эффективным инструментом по оказанию содействия ООН в продвижении в целом резолюции 22 54 Совета безопасности», - подчеркнул Сергей Лавров.



