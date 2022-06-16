Астанинский процесс - следующая встреча пройдет во второй половине этого года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Очередная встреча по Сирии в рамках Астанинского процесса пройдет во второй половине 2022 года. Об этом стало известно в ходе совместного заявления по итогам переговоров по Сирии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Договорились провести 19-ю Международную встречу по Сирии в Астанинском формате в Нур-Султане во второй половине 2022 года. Подтвердили намерение организовать очередную министерскую встречу в Астанинском формате», - сказал заместитель министра иностранных дел РК Адиль Турсунов, зачитав совместное заявление по итогам 18-й Международной встречи по Сирии в Астанинском формате.

«Вновь отметили закрепленную в итоговом заявлении саммита 1 июля 2020 года договоренность провести следующую трехстороннюю встречу на высшем уровне в Исламской Республике Иран, как только позволят условия», - отмечается в тексте заявления.

Согласно заявлению страны-гаранты - представители Ирана, России и Турции, отметили участие делегаций Иордании, Ирака и Ливана в качестве наблюдателей Астанинского формата, а также представителей ООН.

В столице проходит 18-я международная встреча по Сирии в рамках Астанинского процесса.

Ранее политолог Санат Кушкумбаев прокомментировал переговоры по Сирии. По его словам, для Казахстана важно, чтобы результаты Астанинского процесса были продуктивными.