Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Интеграция и партнерство

    Астанинский процесс по Сирии: все стороны подтвердили свое участие

    9 Декабря 2019, 17:23

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров рассказал о подготовке к Астанинскому процессу по Сирии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Как известно, 10-11 декабря в рамках Астанинского процесса пройдет 14-ая международная встреча высокого уровня по Сирии. Все стороны Астанинского процесса по Сирии подтвердили свое участие в переговорах и уже начали прибывать в нашу столицу», - сказал Айбек Смадияров на брифинге в ведомстве.

    Среди них, отмечает спикер, - делегации государств-гарантов - России, Турции и Ирана, а также правительства Сирии и сирийская вооруженная оппозиция.

    «В качестве наблюдателей во встрече примут участие делегация ООН под руководством спецпосланника, генерального секретаря ООН по Сирии Гейера Педерсона. Делегацию России возглавит специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев, Турция будет представлена на уровне заместителя главы внешнеполитического ведомства Седата Онала», - сообщил представитель МИД.

    Он добавил, что за день до начала мероприятия представители стран-гарантов намерены провести двусторонние и трехсторонние консультации на уровне экспертов. Пленарное заседание запланировано на 11 декабря.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    МИД РК Астана Сирия
    Новости по теме
    Новости по теме
    5,6 млрд евро для Сирии собрали доноры в ходе Брюссельской конференции
    Израиль нанес ракетные удары по окрестностям Дамаска
    В результате крушения вертолета в Сирии пострадали 22 военнослужащих США
    Турецкая армия уничтожила еще 5 террористов на севере Сирии
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    3 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    4 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: как в Астане будут развивать дорожно-транспортную инфраструктуру
    5 Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы