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    Астанинский процесс по Сирии официально завершен

    21 Июня 2023, 14:49

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Астанинский процесс по Сирии официально завершен. Об этом заявил вице-министр иностранных дел РК Канат Тумыш, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Постепенный выход Сирии из изоляции в регионе можно сформулировать как знак того, что Астанинский процесс с честью справился со своей задачей. Принимая во внимание возвращение Сирии в арабскую семью, предлагаем официально объявить 20-ое заседание по Сирии последним в рамках Астанинского процесса», - сказал Канат Тумыш.

    Напомним, в Астане проходит 20-я международная встреча по Сирии в астанинском формате. В переговорах принимают участие делегации стран-гарантов: России, Турции и Ирана, а также представители правительства Сирии и сирийской оппозиции, а также наблюдатели.

    В повестку дня включены вопросы изменения региональной обстановки вокруг Сирии и ситуация на земле, усилия по комплексному урегулированию в арабской стране, вопросы борьбы с терроризмом, меры доверия, в том числе освобождение заложников и поиск пропавших без вести, гуманитарная ситуация, мобилизация усилий международного сообщества с целью содействия постконфликтному восстановлению Сирии и создание условий для возвращения на родину сирийских беженцев.

    Напомним, астанинская площадка была предоставлена для проведения переговоров о прекращении боевых действий между противоборствующими сторонами в Сирии. Международные встречи по сирийскому урегулированию проводились в Астане с 2017 года.

    Автор:

    Серик Сабеков

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