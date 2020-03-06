Астанинский хаб госслужбы расширяет сотрудничество с Европой

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – В четверг Астанинский хаб государственной службы и Федеральная государственная служба Бельгии подписали меморандум о взаимопонимании, тем самым выразив готовность развивать партнерство и углублять сотрудничество друг с другом, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Делегация Астанинского хаба госслужбы во главе с председателем управляющего комитета Алиханом Байменовым находится с пятидневным визитом в Брюсселе. Поездка в политическую столицу Европы стала хорошей возможностью обменяться опытом и укрепить сотрудничество со странами ЕС и Европейской комиссией.

«Одной из отличительных черт бельгийской государственной службы является устойчивость. Мы знаем периоды, когда 1,5 года в Бельгии не было (федерального – прим. авт.) правительства, но благодаря защите профессионализма, благодаря тому, что государственная служба имеет определенную автономность и защищена от влияния политических процессов, госаппарат продолжал и продолжает функционировать», - рассказал журналистам А. Байменов.

Действительно, в Бельгии нет федерального правительства уже почти 10 месяцев. Все предпринятые до сих пор усилия по формированию новой коалиции потерпели неудачу. Впрочем, в 2010-2011 годах королевство жило без кабмина еще больше – рекордные 589 дней.

«В Бельгии есть очень много схожих элементов со странами нашего региона, в первую очередь, с Казахстаном, в вопросах оплаты труда и мотивации. Было интересно, какие институциональные решения принимаются в Бельгии для того, чтобы повышать эффективность госслужбы», - объяснил глава управляющего комитета хаба одну из целей визита.

В меморандуме о взаимопонимании стороны заявили о своей готовности развивать партнерство и углублять сотрудничество, обмениваться информацией, создавать совместные площадки, проводить семинары, конференции и научные исследования в сфере госуправления.

«Со стороны бельгийцев также был проявлен интерес. На базе платформы Астанинского хаба они хотят углубить сотрудничество со странами нашего региона в области реформы государственной службы, защиты меритократии, оказания государственных услуг и электронного правительства», - продолжил А. Байменов.

Так, Питер Ванденбрюне, отвечающий за международные отношения в Федеральной государственной службе Бельгии, отметил, что для бельгийской стороны особый интерес представляют наш опыт формирования кадрового резерва административной государственной службы корпуса «А» и организации работы центров обслуживания населения.

«Мы планируем развивать сотрудничество в будущем, работая вместе по разным направлениям. Одним из них может стать обмен экспертами, участие в конференциях. Нам интересен опыт Казахстана по внедрению единого органа обслуживания цифровыми услугами», - сообщил Ванденбрюне.

Работой Астанинского хаба госслужбы также заинтересовалась Европейская комиссия, сотрудники которой провели встречи с делегацией хаба. Дело в том, что ЕС находится в поиске партнеров, которые помогут реализовать программы и проекты Евросоюза в сфере улучшения госуправления.

«Широкий круг государств, которые участвуют в хабе, включая несколько стран ЕС, а также партнерские отношения, которые хаб установил с ООН и другими международными организациями, подтверждают потенциал хаба для участия в мероприятиях, финансируемых Евросоюзом», - заявила Казинформу официальный представитель Еврокомиссии Ана Писонеро.

По ее словам, Еврокомиссия «осознает важность обмена передовым опытом для повышения эффективности государственной службы, а также для сближения стран друг с другом».

«Хаб уже провел обучение для государственных служащих из Афганистана, и возможность разработки гендерной программы для афганских государственных служащих является идеей, которая была представлена на встрече», - поделилась официальный представитель Еврокомиссии, добавив, что европейские партнеры «рассмотрят такую возможность».

«Еврокомиссия также осведомлена о способности хаба осуществлять деятельность в области цифровизации с особым акцентом на доступ к финансированию малого и среднего бизнеса и для верховенства закона», - отметили в регуляторе.

«Также хаб может представлять квалифицированного партнера для инструментов Евросоюза Twinning и Taiex, где европейский опыт может быть передан региональным участникам», - подчеркнула Ана Писонеро.

Оба эти инструмента Европейской комиссии направлены на внедрение стандартов ЕС в странах-партнерах и наращивание потенциала госорганов государств-бенефициаров.

Являясь единственным в своем роде, Астанинский хаб государственной службы за 7 лет своей работы наработал значительный опыт, в том числе в деле создания сети экспертов и профессиональных организаций по всему миру.

«Использование готовой платформы с наработанным опытом и профессиональными сетями дает больше возможностей (для ЕС – прим. авт.). Конечно, представители Еврокомиссии это очень хорошо понимают», - подчеркнул А. Байменов.

Отметим, Астанинский хаб государственной службы инициирован Правительством Казахстана и Программой развития ООН в 2013 году. С тех пор его состав расширился до 42 стран и 55 институциональных партнеров со всего мира. Деятельность этой уникальной площадки является одним из примеров, когда Казахстан работает не только над своим достижением целей устойчивого развития, но и поддерживает правительства других стран в этом направлении.



