Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Интеграция и партнерство

    Астанинский хаб госслужбы и Южная Корея расширяют сотрудничество

    1 Ноября 2019, 19:21

    СЕУЛ. КАЗИНФОРМ - В Сеуле председатель Управляющего комитета Астанинского хаба госслужбы Алихан Байменов встретился с министром внутренних дел и защиты (MOIS) Республики Корея Чин Йонгом, передает МИА «Казинформ».

    В ходе встречи Алихан Байменов отметил, что Корея занимает лидирующие позиции в мире по использованию информационных технологий и развитию электронного правительства. При этом он подчеркнул, что интересы людей и социальные ценности, развитие демократии и повышение суверенных прав человека рассматриваются правительством как основы политики продвижения инноваций и электронного правительства. Он также отметил, что Корея как страна-соучредитель хаба принимает активное участие в работе этой многосторонней платформы.

    В свою очередь, министр Чин Йонг высоко оценил взаимодействие хаба и Министерства внутренних дел и защиты Республики Корея и выразил заинтересованность в дальнейшем укреплении сотрудничества через поддержку ряда совместных инициатив и региональных программ хаба в области госслужбы.

    Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Республике Корея Бакыт Дюсенбаев, принимавший участие во встрече, отметил, что отношения между Кореей и Казахстаном находятся на очень высоком уровне стратегического партнерства, одним из направлений которого является сотрудничество в области госслужбы и информационных технологий.

    В ходе состоявшейся в тот же день встречи с министром управления персоналом (MPM) Республики Корея Хван-сэо Чонгом Алихан Байменов отметил, что опыт Кореи в управлении человеческими ресурсами представляет большой интерес для стран-участниц хаба.

    Г-н Хван-сэо Чонг со своей стороны подчеркнул важность партнерства и готовность к его расширению посредством проведения совместных мероприятий по вопросам отбора и продвижения госслужащих на принципах меритократии, а также развития этики и корпоративной культуры госслужбы.

    Автор:

    Другие государственные органы Корея
    Новости по теме
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге