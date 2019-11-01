Астанинский хаб госслужбы и Южная Корея расширяют сотрудничество

СЕУЛ. КАЗИНФОРМ - В Сеуле председатель Управляющего комитета Астанинского хаба госслужбы Алихан Байменов встретился с министром внутренних дел и защиты (MOIS) Республики Корея Чин Йонгом, передает МИА «Казинформ».

В ходе встречи Алихан Байменов отметил, что Корея занимает лидирующие позиции в мире по использованию информационных технологий и развитию электронного правительства. При этом он подчеркнул, что интересы людей и социальные ценности, развитие демократии и повышение суверенных прав человека рассматриваются правительством как основы политики продвижения инноваций и электронного правительства. Он также отметил, что Корея как страна-соучредитель хаба принимает активное участие в работе этой многосторонней платформы.

В свою очередь, министр Чин Йонг высоко оценил взаимодействие хаба и Министерства внутренних дел и защиты Республики Корея и выразил заинтересованность в дальнейшем укреплении сотрудничества через поддержку ряда совместных инициатив и региональных программ хаба в области госслужбы.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Республике Корея Бакыт Дюсенбаев, принимавший участие во встрече, отметил, что отношения между Кореей и Казахстаном находятся на очень высоком уровне стратегического партнерства, одним из направлений которого является сотрудничество в области госслужбы и информационных технологий.

В ходе состоявшейся в тот же день встречи с министром управления персоналом (MPM) Республики Корея Хван-сэо Чонгом Алихан Байменов отметил, что опыт Кореи в управлении человеческими ресурсами представляет большой интерес для стран-участниц хаба.

Г-н Хван-сэо Чонг со своей стороны подчеркнул важность партнерства и готовность к его расширению посредством проведения совместных мероприятий по вопросам отбора и продвижения госслужащих на принципах меритократии, а также развития этики и корпоративной культуры госслужбы.