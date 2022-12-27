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    Астанинский «Барыс» проиграл омскому «Авангарду» в матче КХЛ

    27 Декабря 2022, 01:05

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Астанинский «Барыс» провел матч Континентальной хоккейной лиги на выезде против омского «Авангарда» и потерпел поражение со счетом 2:5, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Перед стартом поединка казахстанский клуб был на восьмой строчке Восточной конференции лиги, а российский занимал четвертую.

    Андрей Скабелка выставил следующий состав: Бояркин (Шутов) — Грант-Бекетаев, Луис-Вей-Михайлис; Данияр-Грэм, Бракко-Шестаков-Савицкий; Мищенко-Григорьев, Шевченко-Сагадеев-Петухов; Гайтамиров-Кайыржан, Асетов-Шайхмедденов-Рахманов.

    Хозяева чаще атаковали и открыли счет в первом периоде, на что ответил Линден Вей, однако затем они снова вышли вперед. Егор Петухов на старте второй части игры выровнял положение, но Сергей Толчинский вернул минимальный перевес своего клуба. В заключительной двадцатиминутке «Авангард» увеличил разрыв — 5:2.

    28 декабря «Барыс» в Новосибирске встретится с «Сибирью».

    Фото Sports.kz
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