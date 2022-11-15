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    Астанинский «Барыс» на выезде проиграл матч КХЛ «Автомобилисту»

    15 Ноября 2022, 22:17

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Астанинский «Барыс» в матче Континентальной хоккейной лиги сыграл на выезде с екатеринбургским «Автомобилистом», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Перед стартом поединка российский клуб возглавлял Восточную конференцию, а казахстанский находился на восьмом месте.

    Андрей Скабелка выставил следующий состав: Гудачек (Бояркин) — Мищенко-Ножье, Савицкий-Шайхмедденов-Петухов; Бекетаев-Грэм, Бракко-Вей-Луис; Гайтамиров-Данияр См, Кайыржан-Сагадеев-Шестаков; Сергиенко-Григорьев, Максимов-Гурков-Асетов.

    Первый период остался за хозяевами, они повели в одну шайбу, а во втором забросили, удвоив преимущество, третья часть игры ничего не изменила — 2:0.

    19 ноября «Барыс» дома примет хабаровский «Амур».

    «Автомобилист» (Екатеринбург, Россия) — «Барыс» (Астана, Казахстан) 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

    Шайбы:

    1:0 — 06:54 Эберт (Гуркин, Голышев). В равенстве

    2:0 — 35:34 Мэйсек (Кузнецов). В равенстве

    Вратари:Маттссон — Гудачек

    Штраф: 6:4 (4:0, 2:0, 0:4).

    Фото: пресс-службы ХК «Барыс»
    Спорт Хоккей Барыс
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