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    Астанинская международная биржа и Фондовая биржа Абу-Даби подписали соглашение о сотрудничестве

    7 Июня 2023, 16:06

    АСТАНА. КАЗИФНОРМ – Astana International Exchange (AIX) и Фондовая биржа Абу-Даби (ADX) подписали соглашение об укреплении сотрудничества и расширении двусторонних отношений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Стороны договорились о предоставлении инвесторам доступа к обеим биржам через платформу Tabadul, разработанную ADX. Членами Tabadul уже являются фондовая биржа Бахрейна и Маскатский рынок ценных бумаг (Оман).

    «Одной из стратегических целей AIX является содействие привлечению в Казахстан международного опыта, международной культуры фондового рынка, а также глобальных инвесторов. Это откроет новые возможности для казахстанских инвесторов и расширит спектр инструментов, доступных участникам рынка: розничные инвесторы смогут торговать напрямую через лицензированные брокерские компании на обоих рынках. Налаживание торгов между ADX и AIX совпадает с целями AIX и будет способствовать расширению связей между рынками Казахстана и государств Персидского залива», - сказала и.о. председателя правления AIX Асель Мукажанова.

    Отметим, ценные бумаги на Tabadul будут торговаться в местной валюте соответствующей биржи, а в некоторых случаях в указанной валюте торгуемого актива, при этом минимальная сумма для ордеров не устанавливается.

    Автор:

    Шынар Хамитова

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