Астане и Алматы требуются новые реабилитационные центры - Минздрав

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов рассказал о предпринимаемых ведомством мерах по созданию приемлемых условий реабилитации особых людей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках ГЧП открыты три реабилитационных центра в городах Жезказган (два) и Темиртау (один) на базе существующих объектов на общую сумму 170 млн тенге», - сообщил министр на заседании Правительства.

По его словам, также планируются 5 местных проектов ГЧП на ориентировочную сумму 18,7 млрд тенге, в том числе на строительство - 3 (Кызылорда - 1, Костанай - 1, Астана - 1,), по 1 - создание на базе существующего объекта (Жанаозен - 1) и 1 - передача в доверительное управление (Павлодар).

«В этой связи, акимам областей, городов Астаны, Алматы и Шымкент необходимо принять меры по открытию дополнительных реабилитационных центров (коек) для улучшения доступности реабилитационной помощи», - сказал Е. Биртанов.

Он также отметил, что одним из факторов, не способствующим развитию системы медицинской реабилитации, является убыточность и нерентабельность реабилитационного профиля. Так, средняя стоимость курса лечения составляет 115,6 тыс. тенге - от 131 тыс. неврологическая реабилитация до 372,3 - ортопедическая. При этом, средняя стоимость курса реабилитации в Испании за 10 дней составляет 15 000 евро, в Израиле - 15 000 долларов, в Литве - 4 000 евро.

«В этой связи, с 2020 года в рамках ОСМС планируется увеличить затраты с 4,6 в 2018 году до 42,6 млрд тенге (ГОБМП + ОСМС)», - заключил министр.