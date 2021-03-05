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    Астанчанке отказали в госпитализации в больнице: ФСМС провел проверку

    5 Марта 2021, 14:47

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Фонде социального медицинского страхования (ФСМС) сообщили о результатах проверки случая, когда женщине отказали в госпитализации в столичной больнице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе ФСМС, по случаю Оксаны Ермахановой экспертами Фонда был проведен внеплановый мониторинг в ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная больница №2».

    Напомним, что пост с жалобой на отказ в госпитализации, опубликованный Оксаной Ермахановой в социальной сети Facebook, стал основанием для проведения внеплановой проверки в ГБ№2 города Нур-Султана 24-25 февраля 2021 года.

    «По результатам мониторинга установлено, что по данным записей в медицинской информационной системе на момент осмотра дежурным гинекологом пациентке было отказано в экстренной госпитализации по причине отсутствия показаний. Вместе с тем, пациентка при обращении за медицинской помощью предъявляла жалобы на состояние, которое является основанием для экстренной госпитализации, независимо от статуса застрахованности», - пояснили в Фонде социального медицинского страхования.

    В связи с этим жалоба признана обоснованной. Фондом применены меры экономического воздействия в отношении городской многопрофильной больницы №2.

    «Фонд всегда стоит на защите прав пациентов на медицинскую помощь, как в рамках ГОБМП, так и по ОСМС. В связи с этим, призываем сообщать о фактах некачественного оказания медицинских услуг либо в их отказе в Фонд через официальные каналы обратной связи - контакт-центр 1406 или мобильное приложение Qoldau 24/7. По ним будут проведены проверки и при выявлении нарушений приняты меры экономического воздействия», - заверяют в ФСМС.

    Автор:

    Серик Сабеков

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