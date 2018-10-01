Астанчанка «заминировала» бизнес-центр

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане женщина «заминировала» бизнес-центр, чтобы наказать коллег мужа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского ДВД.

«В Центр оперативного управления ДВД Астаны поступило сообщение от охранника бизнес-центра. Он рассказал, что ему на рабочий телефон поступил анонимный звонок от неизвестной женщины о заложенном на 3 этаже взрывном устройстве. На место происшествия незамедлительно прибыли экстренные службы, следственно-оперативная группа УВД района Байконыр, сотрудники дорожной полиции, центра кинологической службы, управления по противодействию экстремизму ДВД Астаны, представители ДЧС и др. Для проверки сообщения о заложенном взрывном устройстве взрывотехниками был проведен осмотр здания бизнес-центра. В ходе осмотра здания и прилегающей территории взрывного устройства не обнаружено. Из здания были эвакуированы 7 человек», - сообщили в пресс-службе ДВД.

Полиция установила и задержала жительницу города Астаны, 1970 г.р., которая из хулиганских побуждений сообщила, что в бизнес-центре заложена бомба. Как выяснили полицейские, задержанная, недовольная графиком работы и взаимоотношениями в коллективе супруга, который работает в бизнес-центре охранником, пыталась таким образом «наказать» сотрудников, которые неуважительно отнеслись к ее мужу.

По факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

По информации полиции, за текущий период 2018 года в Астане было зарегистрировано 8 уголовных дел по случаям «телефонного терроризма». Для сравнения - за прошлый 2017 год в ДВД Астаны возбуждено 4 уголовных дела.