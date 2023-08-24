Астанчанка убила мужчину, протащив на двери машины: суд оправдал ее

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Жительницу столицы оправдали в непредумышленном убийстве мужчины, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу суда Астаны.



Суд установил, что потерпевший Н., около 23:00 часов поджидал возле дома подсудимую О.. При встрече, сев в автомашину стал настойчиво предлагать и далее продолжить отношения. Получив отказ, Н. забрал один из мобильных телефон О.. Далее Н., дождавшись возвращения домой О., около 05:23 часов, выбежав перед машиной, вынудил О. остановиться и далее спровоцировал словесный конфликт между ними по поводу ее позднего возвращения домой, и начал требовать открыть дверь автомобиля.

Мужчина выражался в адрес женщины нецензурной бранью и пытался ее задушить. Спасаясь от расправы женщина вырвалась и села в свой автомобиль. Однако мужчина последовал за ней и ухватился руками за спущенное стекло автомобиля с водительской стороны.

Женщина не останавливаясь, продолжила движение вперед, вследствие чего, мужчина проехав в висячем состоянии, не удержавшись, упал на дорогу. В результате падения и удара об асфальт он получил тяжкие телесные повреждения от которых скончался.

Согласно УК, превышение пределов необходимой обороны характеризуется умышленными действиями.

«Коллегия, пришла к выводу, что в данном случае О. действовала в целях необходимой обороны, так как не имела умысла на причинение тяжкого вреда здоровью Н., пыталась лишь избежать посягательства на ее жизнь и здоровье. По итогам рассмотрения, коллегия вынесла оправдательный приговор в связи с отсутствием состава уголовного правонарушения, предусмотренного ст.112 ч.2 УК», - сообщили в суде.