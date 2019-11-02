Астанчанка Полина Тырина попала в команду Меладзе на шоу «Голос»

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Жительница Нур-Султана Полина Тырина прошла этап слепых прослушиваний на шоу «Голос», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Полина исполнила романс Николая Зубова «Не уходи, побудь со мной».

«Вы настолько убедительно и адресно пели «Не уходи, побудь со мной». Я искренне воспринял это как обращение к себе. Я не ухожу, готовь побыть с вами и поработать», - сказал композитор и продюсер Константин Меладзе, единственный из наставников нажавший на красную кнопку.

В сюжете Первого канала Полина рассказала о том, ее детство прошло в репетициях, концертах и выступлениях.

«Все спрашивают, почему у меня нет музыкального образования. Я была не уверена в себе, когда вставал вопрос о выборе профессии, не было такого человека, который бы сказал: «Ты сможешь, вперед». Я серьезно осознала, что буду заниматься только музыкой, пожалуй, с появлением своего ребенка», - поделилась Полина.

Полина Тырина в недавнем прошлом участница дуэта «Almas». Вместе с Асем Абдыкасымовой она исполняла песни на 9 языках: казахском, русском, английском, французском, португальском, итальянском, испанском, польском, украинском. В начале 2019 года девушки выпустили уникальный альбом «FRANÇAIS À LA KAZAKH» («ФРАНЦУЗСКИЙ ПО-КАЗАХСКИ»), в который вошли 5 казахских народных песен, переведенных на французский язык, 5 казахских народных песен на языке оригинала, а также 5 авторских неопубликованных произведений на французском языке.

Полина окончила политехнический колледж в Астане, менеджер туризма. После учебы в Омском государственном университете им. Ф.М. Достоевского получила диплом журналиста. Правда, по специальностям не работала ни одного дня. По ее словам, музыка взяла над всем верх.

«Три года руководила успешной музыкальной студией. К сожалению, сложные экономические условия вынудили оставить это дело. Но продолжаю давать частные уроки игры на гитаре. Сама музыкой занимаюсь с семи лет, однако, профессионального музыкального образования у меня нет. 10 лет посвятила занятиям вокалом, в 12 начала играть на гитаре в бардовском кружке. Каких-то предпочтений в исполнении нет - люблю играть все: от бардовской песни до джаза и босса-новы. Как и Асем, я тоже победила на конкурсе франкофонной песни, но уже в 2018 году, есть дипломы лауреата международных фестивалей авторской песни и победителя многожанрового конкурса «20 граней Астаны», - рассказывала в интервью Казинформу Полина Тырина.