Астанчанка Кульпаш Калкабекова стала победительницей конкурса Super әже-2023

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане впервые прошел конкурс «Super әже-2023». Всего в конкурсе приняли участие 10 женщин от 63 до 76 лет. Среди них учителя и врачи высшей категории, певицы народных хоров и участники республиканского волонтерского движения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

Победительницей конкурса «Super әже-2023» стала 76-летняя Кульпаш Калкабекова, бабушка шести внуков, учительница почти с 50-летним стажем, певица ансамбля.





Бабушки состязались в конкурсе визитных карт, талантов и кулинарного мастерства, а также показе дефиле. В конкурсе талантов участницы выступили с народными танцами, вокальными номерами и исполнили собственные авторские песни.

По итогам трех этапов победительницей стала Кульпаш Калкабекова. Она получила корону и призовой сертификат на 100 000 тенге.





«Большое спасибо организаторам и участникам за такой конкурс. Я знаю, что им было трудно выбирать победительницу. Все мы активные, жизнерадостные женщины. Например, я сейчас пою в ансамбле, хожу на танцевальный кружок. Спасибо моей семье за поддержку, веру и помощь в участии на конкурсе. Всех бабушек и дедушек агитирую не сидеть дома и жить жизнь», - поделилась своими эмоциями Кульпаш Калкабекова.

«Такие конкурсы нужны не только бабушкам, но и молодым людям. Глядя на них они понимают, что бабушки тоже могут активно социализироваться и хотят этого. Сегодняшние участницы - пример для других людей на пенсии. Они наполнены жизнью и любовью к этой жизни. На них нужно равняться и быть такими же активными, как они», - отмечает организатор мероприятия Валентина Толмачева.

Также среди всех участниц распределили следующие номинации: «Ең мейірімді әже»,

«Ең көңілді әже», «Ең шебер әже», «Ең тапқыр әже», «Ең ақылды әже», «Ең заманауи әже», «Ең білімпаз әже», «Ең бұлбұл әже», «Ең өнерлі әже». Каждая номинантка получила сертификат на 50 000 тенге.



