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    Астанчанина задержали с наркотиками на границе в Туркестанской области

    26 Апреля 2023, 18:51

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Астанчанина задержали с наркотиками на границе в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    К полицейским Сарыагашского района поступило сообщение от сотрудников пограничной службы КНБ РК из контрольно-пропускного пункта «Жибек жолы» о том, что житель Астаны попытался пронести наркотические средства. Мужчина собирался перейти границу из Казахстана в Узбекистан, а установили его с помощью служебной собаки по кличке Телли.

    Стражи порядка обнаружили у подозреваемого в кармане в 12 сигаретах содержимое, похожее на наркотическое вещество. Согласно экспертизе, наркотиком оказалась высушенная марихуана, общим весом около 5 гр.

    Данный факт зарегистрировали по статье 296 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта».

    В настоящее время в отношении подозреваемого проводится досудебное расследование.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Туркестанская область Борьба с преступностью Борьба с наркотиками
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