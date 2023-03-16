Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 455 eur/kzt 492.13

    rub/kzt 5.94 cny/kzt 66.11
Прогноз погоды
Астана+4+6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Астана

    Астанчанина подозревают в хранении «синтетики» в особо крупном размере

    16 Марта 2023, 17:51

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Астанчанина подозревают в хранении синтетических наркотиков в особо крупном размере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

    Полицейскими столицы установлен 26-летний горожанин. При обыске арендованной им квартиры изъято более 700 свертков с веществом белого цвета со специфическим запахом. Как показала экспертиза, веществом оказался мефедрон, весом предварительно 1,2 кг.

    Проводится досудебное расследование по части 4 статьи 296 УК РК. Молодой человек дал признательные показания и водворен в изолятор временного содержания. Проводятся следственные мероприятия.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана МВД РК Борьба с наркотиками
    Новости по теме
    Новости по теме
    Более ста килограммов наркотиков обнаружили полицейские в гараже в Актобе
    Около 60 молодых сотрудников пополнили ряды костанайской полиции
    50% пострадавших от бытового насилия женщин отказываются писать заявление в полицию
    КНБ задержал участников международного наркосиндиката
    Популярное
    1 Кайрат Боранбаев выступил с последним словом в суде
    2 Землю в Алматы и миллиарды тенге конфискуют у Кайрата Боранбаева
    3 Экс-аким Кентау Рашид Аюпов находится в СИЗО в Астане
    4 Шторм ожидается в большинстве регионов страны
    5 КНБ задержал участников международного наркосиндиката
    Новости партнеров