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    Астанчанина, подозреваемого в наркосбыте, экстрадировали из Германии

    14 Июля 2023, 08:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 22-летний астанчанин, в отношении которого было возбуждено уголовное дело за сбыт наркотиков, обнаружен в лагере беженцев в Мюнхене, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

    При содействии Национального центрального бюро Интерпол МВД Казахстана и Генеральной прокуратуры, подозреваемый был экстрадирован в Астану и водворен в СИЗО.

    «Скрываясь от уголовного преследования, житель столицы с апреля 2021 года, находился в розыске. Установлено, что ранее он вылетел регулярным авиарейсом в Республику Узбекистан, откуда перебрался в Кыргызстан и вылетел в Анталию. В дальнейшем, казахстанец незаконно пересек границу Украины и в статусе беженца прибыл на территорию ФРГ», - говорится в сообщении полиции.

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

    Астана Видео МВД РК Криминал Борьба с наркотиками
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