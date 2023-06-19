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    Астанчанина осудили на 11 лет за сбыт наркотиков в Кокшетау

    19 Июня 2023, 21:30

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Житель столицы осужден на 11 лет лишения свободы за незаконный оборот синтетических наркотиков в Кокшетау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции региона, приговор в отношении 36-летнего жителя Астаны был вынесен специализированным межрайонным судом по уголовным делам Акмолинской области. Согласно ему, мужчина осужден за незаконные приобретение, хранение и перевозку с целью сбыта психотропных веществ в особо крупном размере.

    «Сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Акмолинской области была получена информация о том, что столичный житель занимается незаконной реализацией наркотических средств на территории Акмолинской, Павлодарской и Карагандинской областей. В ходе длительной разработки и проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий информация нашла свое подтверждение, и было осуществлено задержание подозреваемого с поличным на территории города Кошетау», - поделились в ведомстве.

    При задержании у мужчины было изъято более 480 грамм а-PVP и 363 грамм эфедрона.

    Подсудимый признал свою вину частично, пояснив, что не знал, что перевозил наркотик. Якобы ему угрожали и заставляли заниматься распространением запрещенных веществ. Но вина его была полностью доказана в суде.

    «Приговором суда 36-летнего подсудимого признали виновным по ч.3 ст. 297 УК РК и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности», - резюмировали в ведомстве.

    Приговор не вступил в законную силу.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Суды Кокшетау
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