Астанчанина арестовали на 10 суток за избиение беременной супруги

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Житель столицы не в первый раз избил свою беременную супругу, за что был арестован на 10 суток, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

«На канал «102» от 36-летней жительницы столицы поступило сообщение о том, что ее избил супруг. Установлено, что 42-летний мужчина, находясь дома в отношении своей супруги начал выражаться нецензурной бранью, тем самым оскорбив ее честь и достоинство в присутствии двоих несовершеннолетних детей и избил ее. Как выяснилось, это не первый случай, когда мужчина поднимал руку на свою супругу», - сообщили в полиции.

По данному факту на правонарушителя составлен административный протокол по статье 73-2 Кодекса Республики Казахстан. Решением Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям мужчина привлечен к административному аресту сроком на 10 суток.

«В целях усиления профилактики правонарушений на обслуживаемых административных участках сотрудниками столичного департамента полиции проводится максимальная отработка каждого участка. Если Вы стали жертвой насилия, Вам необходимо незамедлительно обратиться в полицию по телефону 102 либо на телефон доверия подразделения по защите женщин от насилия 8-(7172)-71-60-63, где полицейские окажут Вам консультативно-правовую помощь», – отметили в ДП столицы.



