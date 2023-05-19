Астанчанин заработал 40 млрд тенге на подпольном казино

АСТАНА.КАЗИНФОРМ - Житель столицы под видом букмекерской конторы организовал казино и заработал свыше 39 млрд тенге, передает МИА «Казинформ».

«Х. и другие, в отношении которых вынесен приговор суда, для организации незаконного игорного бизнеса создали ТОО»Стар Бет«под видом осуществления деятельности букмекерской конторы, в результате которого получили доход в размере более 39 миллиардов тенге», - сообщили в Межрайонном суде по уголовным делам Астаны.

Подсудимый, являясь учредителем ТОО, деятельность которой направлена на организацию электронного казино, в арендованных помещениях игорных заведений «BingoBoom», заключал договора, а также регулярно информировал о ходе и результатах преступной деятельности руководителей ТОО - Т., Б. и М.

Приговорам суда Х. признан виновным по статье «Организация незаконного игорного бизнеса с извлечением дохода в особо крупном размере» и осужден к 4 годам 8 месяцам лишения свободы.

Приговор суда не вступил в законную силу.



