Астанчанин полностью оделся в бутике одежды и не заплатил ни тиына

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Мужчина обманул продавцов на кассе магазина, показав им поддельный чек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП Астаны.

Находясь в бутике одежды в торгово-развлекательном центре, мужчина предъявил продавцу чек об оплате товара, через мобильное приложение.

Злоумышленник основательно отобрал одежду, одевшись от кепки до обуви. Там же на месте он подделал чек об оплате на общую сумму более 230 тыс тенге, и показал его продавцу. Затем «покупатель» спокойно ушел с пакетами одежды.

«В настоящее время проводится досудебное расследование по статье «Мошенничество», мужчина дал признательные показания. Устанавливается его причастность к аналогичным преступлениям на территории столицы», - сообщили в полиции.